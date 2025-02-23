Про це 24 Каналу розповів речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов, зазначивши, що росіяни використовують різноманітні безпілотники – розвідувальні, ударні, FPV-дрони, на оптоволокні. Також противник модернізував іранські "Шахеди", обладнавши їх антенами, що стійкі до впливу РЕБ.

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Вкрали тактику використання дронів

Денисов зауважив, що для росіян Запорізька область – своєрідний полігон для тестування новітніх розробок безпілотників. Йдеться про дрони не тільки літального типу, а й наземні, які ворог активно запускає по передових позиціях українських сил. Вони скидають гранати, міни, здійснюють дистанційне мінування.

Росіяни буквально тестують дрони на Запорізькому напрямку. Вони мають тут певні потужності для виробництва комплектування для цих дронів безпосередньо в бліндажах. Маємо можливість це відмоніторити. Також підвозять туди 3D-принтери,

– сказав речник "Легіону Свободи".

Противник, на його думку, вкрав тактику використання дронів в українців, тому що вона приносила нам велику користь і всі активно це обговорювали. Росіяни, коли побачили, що щось працює в українців, перетягнули це собі.

Також ворог активно використовує FPV-дрони, атакуючи українську військову та автомобільну техніку. Однак українські воїни, за його словами, у відповідь ліквідують російську техніку, б'ють по ворожих штурмовиках.

Останні два тижні вони вночі активно запускають по декілька груп "Шахедів", які залітають на територію Запорізького району, зокрема, кружляють над обласним центром або транзитом проходять на Дніпропетровську чи Полтавську області,

– наголосив він.

Ці дрони, як зазначив Костянтин Денисов, збивають мобільні вогневі групи, але, на жаль, під час збиття уламки падають на приватні домоволодіння запорожців, завдаючи шкоди. Тому місцевим жителям потрібно уважно ставитись до повідомлень про повітряну тривогу і ховатися в укриттях.

Також треба віддати належне міським комунальним та соціальним службам, які одразу виїжджають на місце та надають усю потрібну допомогу.

До слова, в Херсоні, який потерпає від атак ворожих дронів, "Птахи Мадяра" розгорнули систему засобів радіоелектронної розвідки та боротьби. Система здатна перехоплювати відеосигнал, завдяки якому визначається маршрут польоту безпілотника. Також вона блокує канал зв’язку між оператором і БпЛА.