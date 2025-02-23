Про це 24 Канал пише з посиланням на ГУР Міністерства оборони України.

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Окупанти втікали від українських дронів

Бійці групи БпЛА підрозділу "Химера" застосували бойові дрони ГУР, щоб вибити росіян із зайнятих позицій на півдні. "Спецпідрозділ Тимура" майстерно вистежив ворога та завдав нищівного удару. Нажахані окупанти бігли в різних напрямках.

Українським військовим вдалося завдати вогневого ураження ворожих укріплень та позицій.

Влучними скидами з дронів воїни прогнали окупантів з частини української землі.

Бойова робота бійців підрозділу "Химера": дивіться відео

Військові різних родів військ застосовують на фронті дрони, які допомагають їм обороняти свої позиції та без контактного бою боротися з росіянами. Також українські дрони успішно працюють по чутливих цілях ворога на його території. Для ще кращої роботи підрозділів БпЛА Україна надалі розвиває цю сферу. Цьогоріч на фронті можливо почнуть працювати "рої дронів" зі штучним інтелектом.