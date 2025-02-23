Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог атакував 5 разів, у бік Вовчанська, Фиголівки, Дворічної та Западного.

Ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 3 атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районі Загризового.

На Лиманському напрямку противник атакував 13 разів. Ворог намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Іванівка, Колодязі, Ямполівка та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські підрозділи тричі відбивали наступальні дії агресора в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку військо країни-агресорки здійснило шість атак у районах Васюківки, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік Торецька та в напрямку Диліївки.

Ворог здійснив 13 атак на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 34 штурмових і наступальних дії агресора поблизу населених пунктів Водяне Друге, Новоторецьке, Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Улакли. Водночас, ворог активно застосовував бомбардувальну та штурмову авіацію по населених пунктах та позиціях наших військ.

Сили оборони зупинили понад 30 штурмових дій ворога на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку окупанти минулої доби 8 разів атакували поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки в районі П’ятихаток та Щербаків.

На Придніпровському напрямку загарбники один раз намагалися витіснити з займаних позицій наші підрозділи, успіху не мали, зазнали втрат.

Триває операція на Курському напрямку. За минулу добу українські захисники відбили 13 ворожих атак на напрямку. Противник завдав 20 авіаційних ударів, скинувши 28 КАБ, здійснив 383 обстріли, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню.

На Гуляйпільському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.