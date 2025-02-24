Протягом кількох днів кількість російських атак на фронті утримується у межах 100 боєзіткнень. Нагадаємо, що 15 лютого був найважчий день на фронті у новому році. Тоді відбулося 260 боїв. Тим часом за минулу добу зафіксовано 96 боєзіткнень, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Де росіяни проводили атаки

На Харківському напрямку ворог 2 рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська та Западного.

Противник атакував у напрямку Западного: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку вчора відбулося 4 атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районах Петропавлівки, Загризового та в напрямку Богуславки.

Сили оборони відбили атаки росіян у напрямку Богуславки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Торське, Новоєгорівка, Новолюбівка, Ямполівка, Кузьмине та в напрямку Нового, Новоплатонівки, Шийківки, Зеленої Долини, Чернещини.

Росіяни пробували прорватися в Шийківку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 2 наступальні дії загарбників в районах Білогорівки та Івано-Дар'ївки.

Атаку ворога було відбито біля Івано-Дар'ївки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 2 боєзіткнення поблизу Часового Яру та в напрямку Олександро-Шультиного.

Відбувся бій біля Олександро-Шультиного: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 9 атак в районах Торецька та Кримського.

Окупанти атакували у районі Кримського: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Промінь, Котлине, Андріївка, Богданівка, Улакли, Новосергіївка, Молодецьке, Леонтовичі, Покровськ, Миролюбівка та Водяне Друге.

Окупанти не припиняють штурми у районі Покровська: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 11 атак в напрямках Костянтинополя та Бурлацького.

Противник атакував у напрямку Бурлацького: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі населеного пункту Степове.

Росіяни штурмували біля Степового: дивіться на карті

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Українські захисники відбили 19 штурмових дій загарбників.