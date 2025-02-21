Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву очільника Мінцифри Михайла Федорова на полях форуму Defense Tech Innovations Forum.

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Коли з'явиться технологія "рій дронів"

Федоров на полях форуму BRAVE1 повідомив, що наразі є десяток компаній, які працюють над технологією "рій дронів". Наразі її постійно тестують на полігонах.

Водночас Федоров додав, що очікує появу рою дронів вже найближчого часу.

Ми цього року побачимо, як працюють рої дронів,

– повідомив Федоров.

Нагадаємо, що у червні 2024 року журналісти The Times повідомили, що Україна розробляє технологію під назвою "рій дронів". Відомо, що такі БпЛА мають атакувати цілі без залучення до цього процесу пілота. Крім того, у планах розробників є мета створити технологію, під час якої дрони могли б взаємодіяти між собою та буквально битися як одна команда.

У ЗМІ також повідомляли, що "рій" із семи дронів, здатних взаємодіяти один з одним, може знищувати ворожу техніку чи, до прикладу, шпигувати за силами противника.

Крім того, у грудні 2024 року Михайло Федоров в інтерв'ю Reuters повідомляв, що у 2025 році в Україні різко зросте використання наземних безпілотників і дронів зі штучним інтелектом.