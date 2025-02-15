Він зазначив, що це є одним з успіхів держави. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Володимира Зеленського на основній сесії Мюнхенської безпекової конференції.

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Що заявив Зеленський про виробництво дронів в Україні

Президент повідомив, що данська модель спільних інвестицій для виробництва зброї в Україні вже добре працює. А також зауважив, що посилення української оборони сприяє зміцненню європейської безпеки.

Україна зараз світовий лідер у дроновій війні. Це наш успіх, але й це також ваш успіх. І все, що ми будуємо для нашої власної оборони в Україні також посилює європейську безпеку,

– каже Зеленський.

За словами глави держави, все, що потрібно, аби захищати життя, а саме артилерія, системи ППО та бронемашини, мають повністю вироблятися в Європі. На думку Зеленського, у неї є все для цього, лише потрібно почати діяти.

Він додав, що це важливо для того, щоб Європі ніхто не міг відмовити чи вказувати, що їй робити. Однак, Зеленський зауважив, що йдеться не лише про накопичення озброєння, а й про технологічне лідерство та економічну силу європейських країн.