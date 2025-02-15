Он отметил, что это является одним из успехов государства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Владимира Зеленского на основной сессии Мюнхенской конференции по безопасности.

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Что заявил Зеленский о производстве дронов в Украине

Президент сообщил, что датская модель совместных инвестиций для производства оружия в Украине уже хорошо работает. А также отметил, что усиление украинской обороны способствует укреплению европейской безопасности.

Украина сейчас мировой лидер в беспилотной войне. Это наш успех, но и это также ваш успех. И все, что мы строим для нашей собственной обороны в Украине также усиливает европейскую безопасность,

– говорит Зеленский.

По словам главы государства, все, что нужно, чтобы защищать жизнь, а именно артиллерия, системы ПВО и бронемашины, должны полностью производиться в Европе. По мнению Зеленского, у нее есть все для этого, только нужно начать действовать.

Он добавил, что это важно для того, чтобы Европе никто не мог отказать или указывать, что ей делать. Однако, Зеленский отметил, что речь идет не только о накоплении вооружения, но и о технологическом лидерстве и экономической силе европейских стран.