Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы Минцифры Михаила Федорова на полях форума Defense Tech Innovations Forum.

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Когда появится технология "рой дронов"

Федоров на полях форума BRAVE1 сообщил, что сейчас есть десяток компаний, которые работают над технологией "рой дронов". Сейчас ее постоянно тестируют на полигонах.

В то же время Федоров добавил, что ожидает появление роя дронов уже в ближайшее время.

Мы в этом году увидим, как работают рои дронов,

– сообщил Федоров.

Напомним, что в июне 2024 года журналисты The Times сообщили, что Украина разрабатывает технологию под названием "рой дронов". Известно, что такие БпЛА должны атаковать цели без привлечения к этому процессу пилота. Кроме того, в планах разработчиков есть цель создать технологию, во время которой дроны могли бы взаимодействовать между собой и буквально сражаться как одна команда.

В СМИ также сообщали, что "рой" из семи дронов, способных взаимодействовать друг с другом, может уничтожать вражескую технику или, к примеру, шпионить за силами противника.

Кроме того, в декабре 2024 года Михаил Федоров в интервью Reuters сообщал, что в 2025 году в Украине резко возрастет использование наземных беспилотников и дронов с искусственным интеллектом.