Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на ГУР Министерства обороны Украины.

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Оккупанты убегали от украинских дронов

Бойцы группы БпЛА подразделения "Химера" применили боевые дроны ГУР, чтобы выбить россиян с занятых позиций на юге. "Спецподразделение Тимура" мастерски выследил врага и нанес сокрушительный удар. Напуганные оккупанты бежали в разных направлениях.

Украинским военным удалось нанести огневое поражение вражеских укреплений и позиций.

Точными сбросами с дронов воины прогнали оккупантов с части украинской земли.

Боевая работа бойцов подразделения "Химера": смотрите видео

Военные различных родов войск применяют на фронте дроны, которые помогают им оборонять свои позиции и без контактного боя бороться с россиянами. Также украинские дроны успешно работают по чувствительным целям врага на его территории. Для еще лучшей работы подразделений БпЛА Украина в дальнейшем развивает эту сферу. В этом году на фронте возможно начнут работать "рои дронов" с искусственным интеллектом.