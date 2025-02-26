За минулу добу Сили оборони ліквідували 1050 загарбників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 26 лютого 2025 року

Особового складу – 870 700 (+1170),

танків – 10 201 (+19),

бойових броньованих машин – 21 183 (+15),

артилерійських систем – 23 686 (+34),

РСЗВ – 1 299 (0),

засобів ППО – 1 085 (+2),

літаків – 370 (0),

гелікоптерів – 331 (0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 26 961 (+194),

крилатих ракет – 3 064 (0),

кораблів/катерів – 28 (0),

підводних човнів – 1 (0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 38 702 (+120),

спеціальної техніки – 3 759 (0).

Втрати ворога на 24 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, ГУР України вдалося перехопити розмову росіянки, яка скаржилася на багато зашиблих серед своїх знайомих. Кремль заманює військових до армії величезними виплатами, але новобранці довго на фронті не перебувають.