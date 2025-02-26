Під ворожу атаку потрапив об'єкт ДТЕК. Про це 24 Канал пише з посиланням на повідомлення компанії в соціальних мережах.

Дивіться також Дрони пошкодили будинки та ресторан: моторошні фото з Харкова після російського удару

Росіяни б'ють по енергооб'єктах

Росія продовжує тероризувати населення, застосовуючи ракети та дрони по об'єктах критичної інфраструктури. Цієї ночі під час масованої атаки було пошкоджено об'єкт енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області.

Енергетики докладають всіх можливих зусиль, щоб якнайшвидше відновити його роботу,

– йдеться в повідомленні.

Атака, ймовірно, не спричинила масові відключення світла в регіоні. Компанія не повідомляє про наслідки.

Ворог атакував Україну вночі

Атака "Шахедами" цієї ночі була масштабної. Росіяни запустили по Україні 177 БпЛА. 110 з них сили ППО змогли знищити в різних областях. Внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Харківська, Кіровоградська та Сумська області. Уламки дронів спричинили руйнування та пожежі.