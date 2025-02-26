Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає 24 Канал. Попередньо, ворог запустив дрони "Герань".

Дивіться також Одна людина загинула, є поранені: наслідки нічної атаки БпЛА на Київщину

Що відомо про наслідки атаки

Близько 00:10 уламки БпЛА влучили в проїжджу частину в середмісті. Внаслідок цього пошкоджено скління багатоквартирного житлового будинку, будівлю університету, оперного театру та кафе. На щастя, тут обійшлося без постраждалих.

На другому поверсі 9-поверхівки виникла пожежа після падіння уламків повітряної цілі о 00:25. Пошкоджено стіну та скління багатоквартирного житлового будинку, відомо про 2 постраждалих.

Окрім того, о 00:30 через влучання уламків "Герані" в тротуар також пошкоджено скління багатоквартирного житлового будинку, будівлю кафе та контактну мережу тролейбуса.

Уночі Росія атакувала Харків / Фото Нацполіції, голови ОДА

До слова, ворожий дрон-камікадзе вночі 26 лютого влучив у житловий будинок на Київщині, там загинула 1 людина. Окрім того, відомо про 2 поранених у Бучанському районі, там пошкоджено 5 приватних будинків, скління квартир у 4 багатоповерхових житлових будинках і 2 гаражних приміщення.