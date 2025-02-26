Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает 24 Канал. Предварительно, враг запустил дроны "Герань".

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Что известно о последствиях атаки

Около 00:10 обломки БпЛА попали в проезжую часть в центре города. Вследствие этого повреждено остекление многоквартирного жилого дома, здание университета, оперного театра и кафе. К счастью, здесь обошлось без пострадавших.

На втором этаже 9-этажки возник пожар после падения обломков воздушной цели в 00:25. Повреждена стена и остекление многоквартирного жилого дома, известно о 2 пострадавших.

Кроме того, в 00:30 из-за попадания обломков "Герани" в тротуар также повреждено остекление многоквартирного жилого дома, здание кафе и контактную сеть троллейбуса.

Ночью Россия атаковала Харьков / Фото Нацполиции, главы ОГА

К слову, вражеский дрон-камикадзе ночью 26 февраля попал в жилой дом в Киевской области, там погиб 1 человек. Кроме того, известно о 2 раненых в Бучанском районе, там повреждены 5 частных домов, остекление квартир в 4 многоэтажных жилых домах и 2 гаражных помещения.