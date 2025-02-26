Под вражескую атаку попал объект ДТЭК. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на сообщение компании в социальных сетях.

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Россияне бьют по энергообъектам

Россия продолжает терроризировать население, применяя ракеты и дроны по объектам критической инфраструктуры. Этой ночью во время массированной атаки был поврежден объект энергетической компании ДТЭК в Днепропетровской области.

Энергетики прилагают все возможные усилия, чтобы как можно быстрее восстановить его работу,

– говорится в сообщении.

Атака, вероятно, не вызвала массовые отключения света в регионе. Компания не сообщает о последствиях.

Враг атаковал Украину ночью

Атака "Шахедами" этой ночью была масштабной. Россияне запустили по Украине 177 БпЛА. 110 из них силы ПВО смогли уничтожить в разных областях. Вследствие вражеской атаки пострадали Киевская, Харьковская, Кировоградская и Сумская области. Обломки дронов вызвали разрушения и пожары.