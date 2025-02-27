Буданов объявил сумму ежедневных расходов России на войну

Также Буданов отметил человеческий потенциал страны-агрессорки., пишет 24 канал со ссылкой на Укринформ.

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Это вообще очень дорогая война. День войны стоит чуть меньше миллиарда для них,– это огромные денежные средства. Что касается человеческого потенциала, опять же не надо себя обманывать, потенциал, мобилизационный ресурс Российской Федерации расчетно позволит им двигаться дальше,

– отметил Кирилл Буданов.

Однако он сказал, что проблемы в России уже возникли. В частности, глава ГУР напомнил, что по официальным данным бюджет обороны составляет в России 41%.

Это ненормальные цифры, для выполнения этого бюджета были свернуты почти все социальные программы, медицинские, образовательные... То есть влияние финансово-экономическое, отрицательный, на Российскую Федерацию уже ощутим,– заявил Кирилл Буданов.

Важно! Согласно его словам, пока есть нефть, газ, металл, драгоценные металлы и камни, до этого россияне будут балансировать.