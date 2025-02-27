Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Кирила Буданова для Укрінформу.

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Як змінилося оточення Путіна

Буданов наголосив, що насправді в оточенні Путіна "нічого не змінилося".

Єдине – роль Шойгу (секретаря Ради безпеки Росії – 24 Канал) сильно впала. Це єдине, при тому, що роль Патрушева (помічника президента Росії – 24 Канал) не сильно змінилася. Це такий цікавий момент,

– сказав Буданов.

Він зауважив, що посада секретаря нацбезпеки й оборони – це ключова посада в Росії. А от інше питання, що саме Шойгу на ній обмежили.

"А ви знаєте цікаву річ, що кабінет робочий Патрушева у Кремлі знаходиться. А раніше знаходився за іншою адресою. Я ж кажу, тут не так усе просто, як здається спочатку. Зміни назріли, вони зробили те, що зробили. Але Шойгу Патрушевим не став. Він навіть заступників своїх призначити не може", – розповів глава української розвідки.

Буданов також висловився щодо нового міністра оборони Росії Бєлоусова. Його призначили на посаду у травні 2024 року.

"Нормально працює. Технократично сприймається. Тобто, людина, яка займається бюрократичними й організаційними питаннями та іншим", – сказав він.

Однак, порівняно із "піарником" Шойгу, який робив багато заяв, робота Бєлоусова "більш у тіні". При цьому, вона дає свій результат.

Зокрема, за словами Буданов, у Росії вдалося трошки зменшити рівень розкрадання в армії. Бєлоусов також дещо зайнявся розвитком та підтримкою російських збройних сил.