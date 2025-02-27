Насправді вона їх використовує нібито для того, щоб утвердитися в "новому глобальному світопорядку". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Дениса Казанського.

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У Росії називають захоплення великих територій "приреченням"

За словами одного із російських воєнкорів, "сво" нібито продовжується за планом.

При цьому він разом зі своїми "колегами" вкладає у голови росіян, що захоплені території їм не потрібні, бо від них великі збитки.

Тут почали лунати голоси: "Могла б Росія, все забрати, давно б все забрала". Територію? Я міркую так: захопити великі території, це приректи себе на великі витрати їхнього відновлення,

– пише пропагандист.

Він наголошує, що Росія нібито воює не за територію.

"Гляньте на Сибір, територія у нас є, ми воюємо за статус Росії у новому глобальному світопорядку, що формується зараз", – видав воєнкор.

А ще він заявив, що не опускатиметься до аналізу "набридлої інформації" про те, що проти Росії воює не Україна, а об'єднаний Захід, а тому з ним й треба справи вирішувати.

Схоже, такі висловлювання у Росії поширюють на випадок невдалих для них мирних перегорів. Нагадаємо, що поки що Кремль намагається шляхом переговорів досягти того, чого його армія не взяла силою.

Так, глава російського МЗС Сергєй Лавров наполягає на тому, щоб Росії здали кілька великих міст і мільйон українців. Зокрема, йдеться про Херсон, Краматорськ та Запоріжжя.