Кремль вважає, що уже "присвоїв" собі Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.

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Росія проти заморожування нинішньої лінії фронту

Глава російського МЗС Сєргєй Лавров 26 лютого заявив, що переговори, які призведуть до заморожування нинішньої лінії фронту в Україні, неможливі, тому що конституція Росії "передбачає", що її кордони "охоплюють українські Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області".

Посіпака Кремля також говорив про плани відхилить будь-яку мирну угоду, якщо вона передбачатиме продовження постачання України західної зброї.

Лавров переупаковує максималістські вимоги, які Росія давно висуває до України, використовуючи псевдоправовий фасад попри нелегітимність російської анексії української території згідно з міжнародним правом,

– наголошують в ISW.

Лавров називав російську конституцію "законним" та "необхідним" елементом перемовин. Так він, схоже, намагався виправдати давні вимоги Росії.

Щоб "прояснити" свої територіальні претензії та закликати до повної капітуляції України, росіяни наголошували на "денацифікації", нібито порушенні прав російськомовних меншин і неправдивому історичному наративу про те, що Україна є частиною Росії.

Кремль зазіхає на Херсон, Краматорськ та Запоріжжя

Загалом Москва вирішила, що має право прибрати до своїх рук мільйон українців та декілька великих українських міст, окрім тих, що уже окуповані.

Серед них Херсон із довоєнним населенням близько 275 000 тисяч осіб, Краматорськ – 147 000 осіб і Запоріжжя – 706 000, які залишаються під контролем України.

"Російська влада, ймовірно, застосувала б ту саму тактику пригнічення, переміщення та насильницької асиміляції проти українського цивільного населення, що проживає на цих територіях, як і проти мільйонів українців, які живуть під російською окупацією вже понад три роки", – зауважують в ISW.

Наразі просування Росії вздовж лінії фронту зупинилося, вона серйозно втрачає техніку та особовий склад, що ускладнює плани Кремля.

Тому риторика Лаврова, ймовірно, є спробою шляхом переговорів досягти того, чого російські військові не можуть взяти силою.