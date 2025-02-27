Повідомляє 24 Канал з посиланням на Держдеп США.

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Що хотіли дізнатися США під час переговорів з Росією

Рубіо розповів, що під час зустрічі представників США та Росії у Ер-Ріяді, американці хотіли дізнатися, чи хочуть у Кремлі зупинити війну, чи виступають за максималістські вимоги, "які, як вони знають, не можуть бути виконані, тоді буде зрозумілим, що вони несерйозно ставляться до цього".

Але ми повинні це перевірити, так? Це єдиний спосіб дізнатися, чи можливо це, чи ні. І ми були дуже чіткі з росіянами. Не було ніяких переговорів. Ми не сідали над картою і не починали малювати лінії,

– пояснив держсекретар.

Він додав, що представники США дали чітко зрозуміти росіянам, що якщо вони хочуть "малювати лінії", Штати не можуть нічого з ними спільно робити, зокрема співпрацювати економічно та "взаємодіяти в купі інших речей".

Водночас Рубіо переконаний, що росіяни хочуть співпрацювати з США, однак цього не станеться, доки не закінчиться війна в Україні.

"І це було нашою думкою: якщо ви хочете мати тіснішу співпрацю зі Сполученими Штатами з багатьох інших питань по всьому світу, як геополітичних, так і економічних, ця війна має закінчитися. Тому нам потрібно перевірити, наскільки серйозно вони ставляться до цього", – зазначив Рубіо.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що може зняти з Росії санкції. Однак для цього їй спершу потрібно підписати мирну угоду з Україною.