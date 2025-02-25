Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Breitbart News, передає 24 Канал. За його словами, під час зустрічі американська сторона прямо запитала росіян, чи готові вони до завершення війни.

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Команда Трампа веде переговори з Росією

Відповідь була ствердною, однак без конкретизації вимог Москви.

Нам потрібно посадити обидві сторони за стіл переговорів, починаючи з росіян. Тому минулого тижня ми зустрілися з ними, і головне питання було: "Ви взагалі зацікавлені в завершенні цього конфлікту чи ні?" Вони сказали, що були б зацікавлені – за певних умов. Ми не обговорювали, що це за умови. Наступний крок – зустрітися з ними знову у відповідний момент, з потрібними людьми в кімнаті, і почати обговорювати, що саме потрібно для припинення війни,

– заявив Рубіо.

Водночас він наголосив, що без згоди України жодні домовленості не можуть бути досягнуті.

Ми повинні поставити це ж питання Україні, тому що війна не може бути зупинена, якщо обидві сторони не погодяться,

– зазначив держсекретар США.

Рубіо визнав, що переговорний процес може бути тривалим і не гарантує успіху.

Можливо, цей процес не принесе результату, але чому хтось має критикувати президента Трампа за прагнення припинити війну, яка коштувала мільярди доларів, сотні тисяч життів і спричинила колосальні людські страждання?

– додав він.

До слова, США проголосували проти резолюції ООН, яка засуджувала агресію Росії, оскільки вона була "антагоністичною" і суперечила зусиллям щодо мирних переговорів.

Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що США запропонували власний варіант документа Раді Безпеки, який Росія не ветувала.