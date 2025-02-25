Повідомляє 24 Канал з посиланням на Марко Рубіо в інтерв'ю для Breitbart News.

Дивіться також Рубіо озвучив ключову умову для припинення війни в Україні

Чому США не підтримали резолюції ООН

Напередодні Генасамблея ООН підтримала резолюцію, яку ініціювала Україна та країни Європи. Однак були 18 країн, які проголосували проти, серед них – США та Росія.

Що стосується ширшої резолюції, ми вважаємо, що ООН має повернутися до своєї статутної місії, яка полягає у запобіганні та припиненні війни й конфлікту,

– пояснив Рубіо рішення США.

Він також додав, що організація не має ускладнювати процес припинення конфліктів. Рубіо зазначив, що США не вважають сприятливим мати щось в ООН, "що є антагоністичним до будь-якої сторони".

Крім того, держсекретар США заявив, що його країна запропонувала Раді Безпеки власний варіант документа, який, на думку Рубіо, "є дуже чесним формулюванням і переважно говорить, що війна – це жахлива річ. Він також відзначив той факт, що США пішли на такий крок, а Росія не наклала вето.

Рішення своєї країни голосувати проти загальної резолюції також прокоментував президент США Дональд Трамп.

"Я б не хотів пояснювати це зараз, але це як би само собою зрозуміле", – так на запитання про те, чому США проголосували проти, Трамп відповів журналістам під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Нагадаємо, що 24 лютого Генасамблея ООН підтримала резолюцію, ініційовану Україною та європейськими країнами, яка закликає визнати Росію агресором і вимагає виведення військ з окупованих територій. За документ проголосували 93 країни, 65 утрималися, 18 проголосували проти.