Повідомляє 24 Канал з посиланням на держсекретаря США Марко Рубіо в інтерв'ю Breitbart News.

Дивіться також Держсекретар США після зустрічі в Ер-Ріяді заспокоював європейських колег, – NYT

Чому США проголосували проти резолюції ООН

Рубіо зазначив, що на засідання Генасамблеї США проголосували проти резолюції ООН, яка засуджувала Росію за війну в Україні. За його словами, вона була "антагоністичною" і суперечила зусиллям, які були спрямовані на те, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів і припинити війну.

Що стосується більш широкої резолюції, ми вважаємо, що ООН має повернутися. Якщо вона хоче бути корисною у ХХІ столітті, ООН повинна повернутися до своєї статутної місії, яка полягає у запобіганні та припиненні воєн і конфліктів,

– заявив Рубіо.

Держсекретар США зазначив, що в цьому контексті Дональд Трамп "чітко дав зрозуміти, що хоче закінчити війну", адже він хоче покласти край людським смертям.

Водночас Рубіо назвав несприятливим "щось антагоністичне в ООН до будь-якої сторони".

"Ми намагалися посадити цих хлопців за стіл переговорів. На жаль, Україна не погодилася, і вони хотіли залишатися далі на своїй позиції. Тоді ми звернулися до Ради Безпеки з нашим компромісом, який, на мою думку, є дуже справедливим формулюванням і переважно говорить про те, що "війна – це жахлива річ". Я вважаю добрим, що нам вдалося зробити у Раді Безпеки, і росіяни не наклали вето", – зазначив держсекретар США.

Чи може війна завершитися за кілька тижнів

Держсекретар США знову назвав Трампа "президентом миру" і припустив, що війна в Україні може завершитися вже за кілька тижнів.

На думку Рубіо, для цього необхідно посадити за стіл переговорів обидві сторони, починаючи з Росії. Він зазначив, що минулого тижня американська делегація вже зустрічалася з представниками РФ, і головним питанням зустрічі було: "Ви зацікавлені в припиненні цього конфлікту чи ні?"

Багато людей не знають відповіді на це питання. Якщо ви поговорите з деякими європейцями, вони скажуть вам, що Путін не зацікавлений у припиненні війни. Вони сказали, що будуть зацікавлені, але за певних умов. Ми не обговорювали, що це за умови. Тому наступний крок – зустрітися з ними знову в певний момент, з правильною групою людей, і почати окреслювати, що потрібно зробити для того, щоб Росія припинила війну,

– зазначив Рубіо.

Він додав, що таке ж питання потрібно буде поставити Україні, адже зупинити війну неможливо, якщо обидві сторони виступають проти цього.

Очевидно, ми повинні поставити Україні те ж саме питання, тому що ви не можете зупинити війну, якщо обидві сторони не згодні на це