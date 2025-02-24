Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву заступниці постійного представника США при ООН Дороті Ші під час надзвичайної спеціальної сесії Генасамблеї.

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США не підтримали резолюцію України

Дороті Ші заявила, що від початку війни 11 років тому ООН неодноразово засуджувала "грубі порушення Росією Статуту ООН". Численні резолюції Генасамблеї вимагали від Росії вивести її війська з України.

Ці резолюції не зупинили війну,

– наголосила представниця США.

За її словами, війна завдала надмірних страждань "людям в Україні, Росії та за їхніми межами" та призвела до "непотрібних смертей поколінь українців і росіян".

Замість резолюції авторства України та ЄС, яка засуджує повномасштабне вторгнення Росії, Дороті Ші закликали підтримати саме американський варіант документу. Вона підкреслила, що зараз ООН потрібна резолюція, яка підкреслювала б зобов'язання всіх держав-членів остаточно покласти край війні.

У проєкті резолюції, внесеному Сполученими Штатами, йдеться саме про це, наш проєкт закликає до швидкого припинення "конфлікту", а також закликає до тривалого миру між Україною та Росією. Це те, що потрібно зараз, і ми закликаємо всі держави-члени, включно з Україною та Росію, приєднатися до нас у цих зусиллях,

– заявила дипломатка.