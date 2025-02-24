Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя постоянного представителя США при ООН Дороти Ши во время чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи.

Читайте также Одна из них понравится Путину: Генассамблея ООН рассмотрит две резолюции по войне в Украине

США не поддержали резолюцию Украины

Дороти Ши заявила, что с начала войны 11 лет назад ООН неоднократно осуждала "грубые нарушения Россией Устава ООН". Многочисленные резолюции Генассамблеи требовали от России вывести ее войска из Украины.

Эти резолюции не остановили войну,

– подчеркнула представительница США.