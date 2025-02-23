США предложили резолюцию, где всего лишь оплакивают жертв войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Facebook.

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О чем говорится в резолюции ООН

Соавтором американской резолюции ООН стала Венгрия. В документе не осуждается агрессия России и есть российская поправка.

Причина проста: провоенные либеральные европейские лидеры разжигали конфликт в течение трех лет, а промирный Дональд Трамп делает гигантские шаги к его прекращению,

– заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Резолюция, предложенная США, содержит всего три абзаца. В ней "оплакивают трагическую гибель людей во время российско-украинского конфликта" и отмечают, что "главной целью ООН является поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров". В дальнейшем призывают "как можно быстрее прекратить конфликт" и к "прочному миру между Украиной и Россией".

Российская поправка добавляет "призывает к быстрому прекращению конфликта, в частности путем устранения его первопричин, и далее призывает к длительному миру между Украиной и Россией".

Зато в резолюции ЕС ситуация определяется как "полномасштабное вторжение России", а Кремль призывают немедленно прекратить боевые действия и вывести войска из Украины.