США запропонували резолюцію, де всього лише оплакують жертв війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто у Facebook.

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Про що йдеться у резолюції ООН

Співавторкою американської резолюції ООН стала Угорщина. У документі не засуджується агресія Росії і є російська поправка.

Причина проста: провоєнні ліберальні європейські лідери розпалювали конфлікт протягом трьох років, а промирний Дональд Трамп робить гігантські кроки до його припинення,

– заявив глава угорського МЗС Петер Сіярто.

Резолюція, запропонована США, містить лише три абзаци. У ній "оплакують трагічну загибель людей під час російсько-українського конфлікту" і наголошують, що "головною метою ООН є підтримання міжнародного миру і безпеки та мирне врегулювання суперечок". Надалі закликають «якнайшвидше припинити конфлікт» і до "міцного миру між Україною та Росією".

Російська поправка додає "закликає до швидкого припинення конфлікту, зокрема шляхом усунення його першопричин, і далі закликає до тривалого миру між Україною і Росією".

Натомість у резолюції ЄС ситуація визначається як "повномасштабне вторгнення Росії", а Кремль закликають негайно припинити бойові дії та вивести війська з України.