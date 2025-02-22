Администрация США просила Украину смягчить текст резолюции ООН к 3-летию с начала полномасштабного вторжения. Американцы хотели, чтобы в документе не звучало осуждение России. Впрочем, Киев отказался. Учитывая это, Генассамблея ООН рассмотрит 24 февраля по меньшей мере два проекта резолюции - коллективный и американский, передает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Что известно

По информации "Укринформа", авторами коллективного проекта стали 58 стран. Среди них – все члены ЕС, в частности Венгрия и Словакия, подавляющее большинство европейских государств, включая Великобританию, Молдову, Грузию, Боснию и Герцеговину, Черногорию, а также Канаду, Японию, Южную Корею, Новую Зеландию, Либерию, Микронезию, Маршу.

Они призывают Россию "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

В то же время AP пишет, что Соединенные Штаты предложили свой проект резолюции ООН. Краткий документ признает "трагическую гибель людей во время российско-украинского конфликта" и "призывает как можно быстрее прекратить конфликт и дальше внедрять крепкий мир между Украиной и Россией".

Посол России в ООН Василий Небензя уже заявил журналистам, что резолюция США является "хорошим шагом". Известно, что страна-агрессорка цинично предложила поправку, чтобы последняя строчка резолюции США звучала так: "призывает как можно быстрее прекратить конфликт, в частности путем устранения его первопричин, и далее призывает к продолжительному миру между Украиной и Россией".