В частности, резолюция от США не содержит осуждения России, как агрессора, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. К слову, конгрессмены внесли законопроект, который предусматривает, что Штаты могут вообще выйти из ООН.

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Что известно об американской версии резолюции

Краткий проект резолюции США из трех абзацев, с которым ознакомилось Reuters, оплакивает гибель людей во время "российско-украинского конфликта" и повторяет, что главная цель ООН заключается в "поддержании международного мира и безопасности и мирном урегулировании споров".

Документ "и в дальнейшем призывает к длительному миру между Украиной и Россией".

В то же время Россия предложила правку к этой строке, чтобы он получил такой вид: "призывает как можно быстрее прекратить конфликт, в том числе путем устранения его первопричин, и далее призывает к прочному миру между Украиной и Россией".

Посол России в ООН Василий Небензя назвал проект США "хорошим шагом". Российский дипломат на условиях анонимности заявил, если эту поправку учтут, что Москва поддержит резолюцию Генассамблеи.

Первый проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которую отказались подписывать США , осуждает российскую агрессию и подтверждает приверженность "суверенитету, независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

В то же время Украина и ЕС также подготовили новый проект резолюции. В тексте "вновь подчеркивается настоятельная необходимость прекратить войну в этом году и удвоить дипломатические усилия для уменьшения рисков дальнейшей эскалации и достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине". Эта версия выглядит несколько смягченной по сравнению с первым вариантом.