Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Что известно об изменении риторики США
Издание отмечает, что отказ присоединиться к антироссийской резолюции является потенциально резким изменением со стороны мощного западного союзника Украины. Похоже, такой шаг со стороны Соединенных Штатов отражает разногласия между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.
Проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, с которым ознакомилось Reuters, осуждает российскую агрессию и подтверждает приверженность "суверенитету, независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.
В предыдущие годы Соединенные Штаты постоянно выступали соавторами таких резолюций в поддержку справедливого мира в Украине,
– сообщил один из источников издания.
В то же время другой собеседник отмечает, что авторами резолюции являются более 50 стран. Крайний срок для поддержки резолюции остается неизвестным, поэтому, потенциально, Вашингтон все еще может передумать.