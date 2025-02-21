Сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Что известно о законопроекте о выходе США из ООН

Сенатор Майк Ли представил законопроект, который предусматривает полный выход США из ООН и ее подразделений, а также прекращение финансирования этих организаций. Соавтором законопроекта стала сенатор Марша Блэкберн.

Сегодня, 21 февраля, этот законопроект в Палате представителей планирует представить конгрессмен Чип Рой, заявив, что ООН и ее структуры не работают в интересах американцев.

Организация Объединенных Наций превратилась в платформу для тиранов и площадку для нападений на Америку и ее союзников. Мы должны прекратить ее финансирование. Поскольку президент Трамп меняет нашу внешнюю политику, ставя Америку на первое место, мы должны выйти из этой фиктивной организации и сосредоточиться на реальных альянсах, обеспечивающих нашу безопасность и процветание,

– заявил Ли.

По данным Совета по международным отношениям США, Штаты предоставляют ООН больше финансирования, чем любая другая страна – в 2022 году взносы Вашингтона составили более 18 миллиардов долларов, что составляет примерно треть общего бюджета ООН.

"ООН получает американские налоги, при этом часто подрывая наши интересы, атакуя наших союзников и поддерживая наших противников. Что вообще достигла ООН? Несмотря на все эти средства и внимание, эта коррумпированная глобалистская организация в течение десятилетий не смогла предотвратить войны, геноциды, нарушения прав человека и даже пандемии", – подчеркнул Рой.

В частности, он вспомнил Агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA), которое помогает палестинским беженцам и их потомкам.

Однако эта организация попала в скандал после того, как расследование ООН установило, что сотрудники UNRWA могли быть причастны к нападению палестинской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В ответ на этот отчет США временно прекратили финансирование UNRWA в январе 2024 года.

Ни одна здравомыслящая страна не будет мириться с этим,

– отметил Рой.

Законопроект также предусматривает, что США не будут участвовать в мирных переговорах при посредничестве ООН и запрещает исполнительной власти заключать любые соглашения о членстве в ООН или ее дочерних организациях без одобрения Сената.