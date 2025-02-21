Повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Що відомо про законопроєкт щодо виходу США з ООН

Сенатор Майк Лі представив законопроєкт, який передбачає повний вихід США з ООН і її підрозділів, а також припинення фінансування цих організацій. Співавторкою законопроєкту стала сенаторка Марша Блекберн.

Сьогодні, 21 лютого, цей законопроєкт у Палаті представників планує представити конгресмен Чіп Рой, заявивши, що ООН та її структури не працюють в інтересах американців.

Організація Об’єднаних Націй перетворилася на платформу для тиранів і майданчик для нападів на Америку та її союзників. Ми повинні припинити її фінансування. Оскільки президент Трамп змінює нашу зовнішню політику, ставлячи Америку на перше місце, ми маємо вийти з цієї фіктивної організації та зосередитися на реальних альянсах, що забезпечують нашу безпеку та процвітання,

– заявив Лі.

За даними Ради з міжнародних відносин США, Штати надають ООН більше фінансування, ніж будь-яка інша країна – у 2022 році внески Вашингтона склали понад 18 мільярдів доларів, що становить приблизно третину загального бюджету ООН.

"ООН отримує американські податки, водночас часто підриваючи наші інтереси, атакуючи наших союзників і підтримуючи наших противників. Що взагалі досягла ООН? Попри всі ці кошти та увагу, ця корумпована глобалістська організація протягом десятиліть не змогла запобігти війнам, геноцидам, порушенням прав людини і навіть пандеміям", – наголосив Рой.

Зокрема, він пригадав Агентство ООН з надання допомоги палестинським біженцям (UNRWA), яке допомагає палестинським біженцям і їхнім нащадкам.

Проте ця організація втрапила у скандал після того, як розслідування ООН встановило, що співробітники UNRWA могли бути причетні до нападу палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. У відповідь на цей звіт США тимчасово припинили фінансування UNRWA у січні 2024 року.

Жодна розсудлива країна не миритиметься з цим,

– зазначив Рой.

Законопроєкт також передбачає, що США не братимуть участі в мирних переговорах за посередництва ООН і забороняє виконавчій владі укладати будь-які угоди про членство в ООН або її дочірніх організаціях без схвалення Сенату.