Такое мнение 24 Каналу высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, добавив, что Украина уже выиграла войну. Ведь у россиян были значительно глобальные планы и они явно их не достигли.

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Путин вскоре остановится

В России уже чувствуют, что ресурсы заканчиваются. Даже представитель Путина Дмитрий Песков просил наших союзников повлиять на Украину, чтобы мы не атаковали российские НПЗ. Ведь это очень влияет на их гарантии перед покупателями или импортерами нефти.

Следующая причина заключается в том, что в Украине искоренилось пророссийское мышление и доверие к пророссийским политическим силам. В ближайшие десятилетия уже никто не скажет, что хочет "дружить с Россией".

Вооруженные Силы Украины воюют на территории России. Более того, внутренние конфликты выросли настолько, что они выглядят не менее кроваво, чем на линии фронта. Кремлевскому режиму приходится подавлять их убийствами, перестрелками. Когда-то Путин не мог этого даже представить.

Для Путина сейчас крайне важно завоевать Донецкую область как базовую цель так называемой "сво". Он хочет этого, чтобы иметь определенное успокоение для своего внутреннего общества, мол, мы достигли этого и теперь можем остановить. Так, Путин готов остановить,

– отметил Иван Тимочко.

Он готов на это не потому, что хочет, а потому, что понимает, что ресурсы потрачены. На войну привлечены огромные силы и долго воевать в таком ритме оккупанты уже не смогут.

Сколько продлится война

Еще одна веская причина, чтобы остановиться – история с теневым флотом. Россияне скупали металлолом по всему миру, организовывали теневые схемы. Но когда против этого флота ввели санкции – продать его стало невозможно.

Очень важно, что Украина является субъектом международных отношений. У нас работает правительство, все государственные институты, армия воюет. У нас нет безумной инфляции, а люди за сотню километров от фронта фактически могут вести нормальную жизнь.

Но это не значит, что стоит расслабляться. Для того, чтобы жить в комфортном будущем придется приложить много усилий. Нам еще долго воевать с противником, но сколько именно – зависит от нас,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Конечно, мы видим, что обострились внешнеполитические вызовы, в США имеют свои интересы, но это не отнимает у нас право вести себя так, как мы считаем нужным.

Мы защищаемся, и для нас любое улучшение ситуации – это показатель успеха. Зато Путин должен выбирать между худшим и еще худшим сценариями. Прекратить войну означает вызвать возмущение в России и внутреннюю войну, скорее всего гражданскую. Продолжить наступать означает терять свое население, ресурсы, экономику, бизнес и влияние,

– добавил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Поэтому стоит понимать, что хоть противник и выигрывает тактические бои, но он проигрывает войну стратегически. Есть немало примеров, когда страны получали успехи, но это заканчивалось для них катастрофой. Все великие империи в Первой мировой войне, которые считали, что являются сильными и непреодолимыми – развалились.

Итак, наша консолидация, общее желание бороться – будут влиять на то, будет ли кто-то на нас давить и какой Украина предстанет на переговорах. Это напрямую зависит от украинского общества.