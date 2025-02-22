Таку думку 24 Каналу висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, додавши, що Україна вже виграла війну. Адже у росіян були значно глобальніші плани і вони явно їх не досягли.

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Путін невдовзі зупиниться

У Росії вже відчувають, що ресурси закінчуються. Навіть речник Путіна Дмітрій Пєсков просив наших союзників вплинути на Україну, щоб ми не атакували російські НПЗ. Адже це дуже впливає на їхні гарантії перед покупцями чи імпортерами нафти.

Наступна причина полягає в тому, що в Україні викорінилося проросійське мислення та довіра до проросійських політичних сил. У найближчі десятиліття вже ніхто не скаже, що хоче "дружити з Росією".

Збройні Сили України воюють на території Росії. Ба більше, внутрішні конфлікти виросли настільки, що вони виглядають не менш криваво, ніж на лінії фронту. Кремлівському режиму доводиться подавляти їх вбивствами, перестрілками. Колись Путін не міг цього навіть уявити.

Для Путіна зараз вкрай важливо завоювати Донецьку область як базову ціль так званої "сво". Він хоче цього, щоб мати певне заспокоєння для свого внутрішнього суспільства, мовляв, ми досягли цього й тепер можемо зупинити. Так, Путін готовий зупинити,

– наголосив Іван Тимочко.

Він готовий на це не тому, що хоче, а тому, що розуміє, що ресурси витрачені. На війну залучені величезні сили й довго воювати у такому ритмі окупанти вже не зможуть.

Скільки триватиме війна

Ще одна вагома причина, щоб зупинитися – історія з тіньовим флотом. Росіяни скупляли металолом по всьому світу, організовували тіньові схеми. Але коли проти цього флоту ввели санкції – продати його стало неможливо.

Дуже важливо, що Україна є суб'єктом міжнародних відносин. У нас працює уряд, всі державні інституції, армія воює. У нас немає шаленої інфляції, а люди за сотню кілометрів від фронту фактично можуть вести нормальне життя.

Але це не означає, що варто розслаблятися. Для того, щоб жити в комфортному майбутньому прийдеться докласти багато зусиль. Нам ще довго воювати з противником, але скільки саме – залежить від нас,

– підкреслив Іван Тимочко.

Звісно, ми бачимо, що загострились зовнішньополітичні виклики, у США мають свої інтереси, але це не забирає у нас право поводитись так, як ми вважаємо за потрібне.

Ми захищаємося, і для нас будь-яке покращення ситуації – це показник успіху. Натомість Путін має вибирати між гіршим і ще гіршим сценаріями. Припинити війну означає викликати обурення в Росії і внутрішню війну, скоріш за все громадянську. Продовжити наступати означає втрачати своє населення, ресурси, економіку, бізнес і вплив,

– додав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Тому варто розуміти, що хоч противник і виграє тактичні бої, але він програє війну стратегічно. Є чимало прикладів, коли країни здобували успіхи, але це закінчувалося для них катастрофою. Всі великі імперії у Першій світовій війні, які вважали, що є сильними та непереборними – розвалилися.

Отже, наша консолідація, спільне бажання боротися – впливатимуть на те, чи буде хтось на нас тиснути та якою Україна постане на переговорах. Це безпосередньо залежить від українського суспільства.