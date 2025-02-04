Нова загроза для російської нафти

Російські судна використовували різні схеми, щоб обходити санкції та приховувати походження нафти. Наприклад, вимикали системи ідентифікації, фальсифікували координати та здійснювали перевантаження з борта на борт, передає 24 Канал з посиланням на видання Business insider.

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Проте нині близько 1 300 танкерів "тіньового флоту" зіштовхнулися з новою загрозою: зростає кількість суден, які потрапляють під санкції. Лише Барбадос і Панама виключили зі своїх реєстрів понад 100 російських кораблів через західні обмеження.

Зауважте! Ці судна втрачають право на легальну експлуатацію в цих юрисдикціях, що значно ускладнює їхній доступ до міжнародних портів і страхових послуг.

Як "тіньовий флот" обходить санкції

Генеральний директор компанії Windward Амі Даніель зазначає, що російські танкери змушені змінювати прапори, аби зберегти доступ до міжнародних портів.

Найчастіше судна "тіньового флоту" реєструються під прапорами:

Панами;

Ліберії;

Маршаллових Островів;

Мальти.

Ця тактика не є новою для Росії – таким чином вона намагається обійти запроваджене країнами "Великої сімки" обмеження ціни на нафту в 60 доларів за барель, що діє з грудня 2022 року.

Деякі російські танкери, які раніше були зареєстровані на Барбадосі, вже змінили прапори на Танзанію, Сан-Томе і Принсіпі, щоб уникнути санкцій.

Цікаво! Аналітики Київської школи економіки зафіксували, що в листопаді доходи Росії від експорту нафти скоротилися на 1,1 мільярда доларів, знизившись до 14,6 мільярда. Це стало наслідком контрзаходів, запроваджених США, Великою Британією та ЄС.