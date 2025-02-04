Яку відповідь Трампу готує ЄС
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС визнає наявність потенційних викликів у стосунках зі США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейську правду.
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Європейський Союз готовий до жорсткого, але конструктивного діалогу зі Сполученими Штатами. Але ми також визнаємо потенційні виклики у відносинах зі США. І ми готові до цього. У разі несправедливих чи свавільних нападів Європейський Союз дасть рішучу відповідь
Фон дер Ляєн також уточнила, що високі тарифи, які Трамп впровадив проти Канади та Мексики, матимуть негативні наслідки, зокрема вони:
- створюють непотрібні економічні потрясіння;
- стимулюють зростання інфляції.
Зверніть увагу! За словами президентки Єврокомісії, ЄС має зосередитися на збільшенні своєї конкурентоспроможності.