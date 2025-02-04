Какой ответ Трампу готовит ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС признает наличие потенциальных вызовов в отношениях с США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейскую правду.

Читайте также Торговая война разгорается: Китай ввел пошлину на американские товары – под ударом нефть и газ

Урсула фон дер Ляйен Президент Европейской Комиссии Европейский Союз готов к жесткому, но конструктивному диалогу с Соединенными Штатами. Но мы также признаем потенциальные вызовы в отношениях с США. И мы готовы к этому. В случае несправедливых или произвольных нападений Европейский Союз даст решительный ответ

Фон дер Ляйен также уточнила, что высокие тарифы, которые Трамп ввел против Канады и Мексики, будут иметь негативные последствия, в частности они:

создают ненужные экономические потрясения;

стимулируют рост инфляции.

Обратите внимание! По словам президента Еврокомиссии, ЕС должен сосредоточиться на увеличении своей конкурентоспособности.