Какой ответ Трампу готовит ЕС
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС признает наличие потенциальных вызовов в отношениях с США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейскую правду.
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Европейский Союз готов к жесткому, но конструктивному диалогу с Соединенными Штатами. Но мы также признаем потенциальные вызовы в отношениях с США. И мы готовы к этому. В случае несправедливых или произвольных нападений Европейский Союз даст решительный ответ
Фон дер Ляйен также уточнила, что высокие тарифы, которые Трамп ввел против Канады и Мексики, будут иметь негативные последствия, в частности они:
- создают ненужные экономические потрясения;
- стимулируют рост инфляции.
Обратите внимание! По словам президента Еврокомиссии, ЕС должен сосредоточиться на увеличении своей конкурентоспособности.