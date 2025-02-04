Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что известно об ответе Китая на пошлины и будет ли отсрочка

Так, правительство Китай объявило о введении пошлины в 15% на американские уголь и сжиженный газ, а 10% тариф будет накладываться на нефть и сельскохозяйственную технику из США. Кроме этого Пекин вводит экспортный контроль в отношении товаров, связанных с вольфрамом, теллуром, висмутом, молибденом и индием.

Важно, что более четверти необходимого вольфрама, который имеет решающее значение в производстве оружия и полупроводников, США получают именно из Китая. Найти альтернативу китайскому металлу будет трудно, ведь Поднебесная производит более 80% мировых поставок.

Пекин также обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой на действия США.

Одностороннее повышение тарифов США серьезно нарушает правила. Это не только бесполезно для решения собственных проблем, но и наносит ущерб нормальному экономическому и торговому сотрудничеству между Китаем и США,

– говорится в заявлении министерства коммерции.

В заявлении министерства коммерции КНР также говорится о том, что китайские власти начали расследование в отношении Google на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

Однако вполне вероятно, что США отложат введение пошлин на китайские товары, как это было с Канадой и Мексикой ранее. В понедельник, 3 февраля, во время выступления в Вашингтоне Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем состоятся "вероятно, в течение следующих 24 часов".

"Если мы не сможем заключить соглашение с Китаем, то пошлины будут очень, очень существенными", - сказал он.

В Белом доме заявили, что темой разговора Си и Трампа будет "нелегальный китайский фентанил, который ежегодно убивает десятки тысяч американцев".