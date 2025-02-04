Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що відомо про відповідь Китаю на мита та чи буде відтермінування

Так, уряд Китай оголосив про введення мита в 15% на американські вугілля і скраплений газ, а 10% тариф накладатиметься на нафту і сільськогосподарську техніку зі США. Окрім цього Пекін вводить експортний контроль щодо товарів, повʼязаних із вольфрамом, телуром, вісмутом, молібденом та індієм.

Важливо, що понад чверть необхідного вольфраму, який має вирішальне значення у виробництві зброї та напівпровідників, США отримують саме з Китаю. Знайти альтернативу китайському металу буде важко, адже Піднебесна виробляє понад 80% світових поставок.

Пекін також звернувся до Світової організації торгівлі (СОТ) зі скаргою на дії США.

Одностороннє підвищення тарифів США серйозно порушує правила. Це не тільки марно для розв'язання власних проблем, а й завдає шкоди нормальному економічному і торговельному співробітництву між Китаєм і США,

– йдеться в заяві міністерства комерції.

У заяві міністерства комерції КНР також ідеться про те, що китайська влада почала розслідування щодо Google на предмет порушення антимонопольного законодавства.

Однак цілком ймовірно, що США відкладуть введення мит на китайські товари, як це було з Канадою та Мексикою раніше. У понеділок, 3 лютого, під час виступу у Вашингтоні Дональд Трамп заявив, що переговори з Китаєм відбудуться "ймовірно, протягом наступних 24 годин".

"Якщо ми не зможемо укласти угоду з Китаєм, то мита будуть дуже, дуже істотними", - сказав він.

У Білому домі заявили, що темою розмови Сі та Трампа буде "нелегальний китайський фентаніл, який щорічно вбиває десятки тисяч американців".