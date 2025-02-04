Новая угроза для российской нефти

Российские суда использовали различные схемы, чтобы обходить санкции и скрывать происхождение нефти. Например, выключали системы идентификации, фальсифицировали координаты и осуществляли перегрузки с борта на борт, передает 24 Канал со ссылкой на издание Business insider.

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Однако сейчас около 1 300 танкеров "теневого флота" столкнулись с новой угрозой: растет количество судов, которые попадают под санкции. Только Барбадос и Панама исключили из своих реестров более 100 российских кораблей из-за западных ограничений.

Заметьте! Эти суда теряют право на легальную эксплуатацию в этих юрисдикциях, что значительно усложняет их доступ к международным портам и страховым услугам.

Как "теневой флот" обходит санкции

Генеральный директор компании Windward Ами Даниэль отмечает, что российские танкеры вынуждены менять флаги, чтобы сохранить доступ к международным портам.

Чаще всего суда "теневого флота" регистрируются под флагами:

Панамы;

Либерии;

Маршалловых Островов;

Мальты.

Эта тактика не является новой для России – таким образом она пытается обойти введенное странами "Большой семерки" ограничение цены на нефть в 60 долларов за баррель, действующее с декабря 2022 года.

Некоторые российские танкеры, которые ранее были зарегистрированы на Барбадосе, уже сменили флаги на Танзанию, Сан-Томе и Принсипи, чтобы избежать санкций.

Интересно! Аналитики Киевской школы экономики зафиксировали, что в ноябре доходы России от экспорта нефти сократились на 1,1 миллиарда долларов, снизившись до 14,6 миллиарда. Это стало следствием контрмер, введенных США, Великобританией и ЕС.