Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times. Зазначається, що після зустрічі з російськими учасниками переговорів, Рубіо сказав про "неймовірні можливості для партнерства з росіянами".

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Рубіо "заспокоював" європейців після переговорів

За даними NYT, після переговорів у Саудівській Аравії Марко Рубіо провів телефонні розмови з високопосадовцями Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Під час розмови держсекретар США пояснював, що зустріч в Ер-Ріяді була "першим кроком, перевіркою того, чи серйозно Кремль налаштований на укладення угоди".

Адміністрація Трампа не планує нав'язувати Україні та Європі умови будь-якої двосторонньої угоди з Росією,

– сказав Рубіо європейським чиновникам.

За його словами, адміністрація США не скасує санкції проти Росії за відсутності помітних змін у діях Москви. Водночас Рубіо не виключив обмеженого пом'якшення деяких санкцій, якщо росіяни почнуть вживати заходів, яких прагне адміністрація США.

Також частина розмови була присвячена поясненню, чому в переговорах не брала участь Україна та Європа. Марко Рубіо зазначив, що США пішли на це, оскільки більша частина діалогу була зосереджена на двосторонніх питаннях між Сполученими Штатами й Росією. Йдеться зокрема про початок дискусії про зняття обмежень щодо їхніх посольств, які були фактично закриті в обох країнах.

Марко Рубіо завершив розмову, пообіцявши тримати союзників США в курсі подій і закликав до єдності.