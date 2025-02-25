Керівництво Сербії швидко попросило вибачення перед Росією за "помилку". Про це 24 Канал пише з посиланням на РТРС.

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"Помилкове" голосування в ООН

За словами віцепрем’єр-міністра Сербії Александара Вуліна, голосування від імені країни в ООН є "ганьбою та зрадою". Він змушує міністерство закордонних справ відповідати за цей конфуз. Вулін заявляє, що серби ніколи не будуть голосувати проти Росії

Я не вірю в помилку, тому що немає жодного серба, який би не подумав, голосуючи проти Росії, нашого єдиного історично незмінного союзника. Я не вірю в помилки, але вірю в зраду. Міністр закордонних справ має взяти на себе відповідальність за завдану нам ганьбу та понести всі політичні наслідки… Це голосування – ганьба, за яку треба відповідати,

– сказав віцепрем'єр Сербії.

Натомість президент Сербії Александар Вучич не поспішає когось звинувачувати та говорить, що це голосування "було помилкою". Він вибачився перед громадянами та додав, що Белград хотів підтвердити свій принцип щодо необхідності поважати територіальну цілісність будь-якої держави.

Я не думаю, що ми повинні потурати будь-якій силі, ані росіянам, ані американцям, Я думав, що це було в інтересах держави Сербія, на жаль, цього не сталося,

– сказав Вучич.

Президент також додав, що позиція Сербії щодо російсько-українського "конфлікту" не буде зруйнована резолюціями.

Зазначимо! Сербія є єдиною країною в Європі, яка не запровадила санкції проти Росії.

Спікер Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков своєю чергою заявив, що Росія прийняла вибачення з боку Сербії, і визнав, що це голосування було "технічною помилкою".

Генасамблея підтримала європейську резолюцію до річниці повномасштабного вторгнення

У понеділок, 24 лютого, Генасамблея ООН підтримала резолюцію, ініційовану Україною та європейськими країнами, щодо війни в Україні. 93 країни підтримали документ, 65 – утрималися, 18 проголосували проти. Разом з цим в ООН підтримали резолюцію США з європейськими поправками. Її підтримали 89 країн, 70 – утрималися, а 8 – були проти.