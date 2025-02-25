Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрівся у Варшаві з президентом Євроради Антонієм Коштою, після його візиту до Києва. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

До теми Саміт в Парижі – лише прелюдія до подій найближчих тижнів, – Туск

Туск анонсував оборонний саміт

Туск і Кошта обговорили подальшу підтримку України та підготовку позапланового саміту у Брюсселі 6 березня. Відомо, що європейські лідери зберуться у столиці ЄС, аби обговорити посилення європейської оборони та підтримку України.

Зміцнення європейської єдності навколо українського питання та у відношенні до Росії є нагальною необхідністю. Ми повністю усвідомлюємо, що потенційні майбутні переговори потребують присутності Європи. Цього очікує й Україна. Однак наразі, як вам відомо, залишається багато невизначеностей,

– сказав польський прем'єр.

У Брюсселі зосередяться на зміцненні європейської єдності, а також на формуванні спільної політики безпеки з Великою Британією та Норвегією. Крім того, Туск наполягає на збільшенні оборонних витрат та рівні Євросоюзу.

"Важливо, що ми зможемо ухвалювати рішення про використання спільних європейських коштів для нашої оборони, зокрема на ініціативу "Східний щит", на якій ми наполягатимемо", – сказав польський прем'єр.

Президент Євроради Антоніу Кошта зазначив, що Єврокомісія готує пакет пропозицій для зміцнення оборонного потенціалу Європи. Ця тема буде на порядку денному під час зустрічі лідерів.

Ми всі чудово усвідомлюємо, що загроза з боку Росії стосується не лише України, а і європейської безпеки загалом, особливо у східній частині ЄС, зокрема Польщі, країн Балтії, Румунії та всього східного флангу. Це виклик для всіх нас, а не лише для цих держав. Ми будуємо оборонну Європу, і це має стати нашим спільним пріоритетом,

– прокоментував підготовку зустрічі Антоніу Кошта.

Він додав, що лідери також домовляться про зміцнення позицій України на тлі розмов про потенційні мирні переговори. Крім того, Кошту анонсував онлайн-засідання лідерів ЄС 26 лютого зранку. Президент Франції Еммануель Макрон звітуватиме перед колегами про зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Дональд Туск також відзначив і європейську резолюцію ООН щодо підтримки України.

"Голосування в ООН показало, що Європа, за винятком одного випадку, виступає єдиним фронтом щодо України, що не є несподіванкою", – зауважив польський прем'єр.

Після зустрічі у Варшаві президент Євроради Антоніу Кошта вирушає до Будапешта. Там, ймовірно, він зустрінеться з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Водночас Туск впевнений, що Євросоюз і надалі буде єдиним у підтримці України.

"Незалежно від результатів цих переговорів я переконаний, що Європейський Союз залишиться єдиним у питанні України, і що 6 березня ми зміцнимо Україну в її обороні проти Росії та ослабимо Росію", – наголосив Туск.