Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що саміт в Парижі – це лише "прелюдія" до подій найближчих тижнів. Про це пише 24 Канал із посиланням на RMF24.

Дивіться також Путін не хоче брати участь у переговорах, які могли б принести довгостроковий мир, – ISW

Такі зустрічі не закінчуються рішеннями

За словами Туска, всі учасники саміту мають схожу з Польщею думку щодо "ключових питань". Проте подальші події будуть розгортатись далі.

Ми розуміємо, що подібні зустрічі не закінчуються ухваленням рішень,

– зазначив він.

Туск сказав, що йому "було приємно чути", що в інтересах країн Європи терміново та інтенсивно працювати над зміцненням співпраці союзників. Водночас це стосується і можливих майбутніх переговорів про припинення війни.

Туск підкреслив, що немає 100-відсоткових гарантій або впевненості щодо того, як будуть проходити переговори і як закінчиться конфлікт в Україні. Проте він висловив впевненість, що союзники зможуть ефективно стабілізувати ситуацію і підтримати Україну в збереженні її суверенітету, якщо зможуть ефективно захищатися від загроз як Європа.