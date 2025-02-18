Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що саміт в Парижі – це лише "прелюдія" до подій найближчих тижнів. Про це пише 24 Канал із посиланням на RMF24.
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Такі зустрічі не закінчуються рішеннями
За словами Туска, всі учасники саміту мають схожу з Польщею думку щодо "ключових питань". Проте подальші події будуть розгортатись далі.
Ми розуміємо, що подібні зустрічі не закінчуються ухваленням рішень,
– зазначив він.
Туск сказав, що йому "було приємно чути", що в інтересах країн Європи терміново та інтенсивно працювати над зміцненням співпраці союзників. Водночас це стосується і можливих майбутніх переговорів про припинення війни.
Туск підкреслив, що немає 100-відсоткових гарантій або впевненості щодо того, як будуть проходити переговори і як закінчиться конфлікт в Україні. Проте він висловив впевненість, що союзники зможуть ефективно стабілізувати ситуацію і підтримати Україну в збереженні її суверенітету, якщо зможуть ефективно захищатися від загроз як Європа.