Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на онлайн-трансляцію засідання Генасамблеї ООН від Суспільного.

До теми США прибрали з альтернативної резолюції ООН щодо України згадки про агресію Росії

Хто і як проголосував в ООН за резолюцію України

Відповідно до голосування, за резолюцію за участі понад 50 країн, в тому числі від України, проголосували 93 країни. Утрималися від голосування 65 держав, серед яких були Китай, Індія, Бразилія, ПАР тощо.

Водночас проти українсько-європейської резолюції щодо війни загалом проголосували 18 країн. Серед них були: Сполучені Штати, Росія, Ізраїль, Білорусь, Угорщина тощо.



Як країни голосували за українську резолюцію в ООН 24 лютого 2025 року / Фото Суспільного

Водночас представниця США в ООН Дороті Ши закликала голосувати за варіант резолюції США, яка називається "Шлях до миру".