Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания Генассамблеи ООН от Общественного.

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Кто и как проголосовал в ООН за резолюцию Украины

Согласно голосованию, за резолюцию с участием более 50 стран, в том числе от Украины, проголосовали 93 страны. Воздержались от голосования 65 государств.

В то же время против украинско-европейской резолюции по войне в целом проголосовали 18 стран. Среди них были: Соединенные Штаты, Россия, Израиль, Беларусь, Венгрия и др.



Как страны голосовали за украинскую резолюцию в ООН 24 февраля 2025 года / Фото Суспільного