Руководство Сербии быстро извинилось перед Россией за "ошибку". Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на РТРС.

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"Ошибочное" голосование в ООН

По словам вице-премьер-министра Сербии Александара Вулина, голосование от имени страны в ООН является "позором и предательством". Он заставляет министерство иностранных дел отвечать за этот конфуз. Вулин заявляет, что сербы никогда не будут голосовать против России

Я не верю в ошибку, потому что нет ни одного серба, который бы не подумал, голосуя против России, нашего единственного исторически неизменного союзника. Я не верю в ошибки, но верю в предательство. Министр иностранных дел должен взять на себя ответственность за нанесенный нам позор и понести все политические последствия... Это голосование – позор, за который надо отвечать,

– сказал вице-премьер Сербии.

Зато президент Сербии Александар Вучич не спешит кого-то обвинять и говорит, что это голосование "было ошибкой". Он извинился перед гражданами и добавил, что Белград хотел подтвердить свой принцип о необходимости уважать территориальную целостность любого государства.

Я не думаю, что мы должны потакать любой силе, ни россиянам, ни американцам, Я думал, что это было в интересах государства Сербия, к сожалению, этого не произошло,

– сказал Вучич.

Президент также добавил, что позиция Сербии по российско-украинскому "конфликту" не будет разрушена резолюциями.

Отметим! Сербия является единственной страной в Европе, которая не ввела санкции против России.

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Россия приняла извинения со стороны Сербии, и признал, что это голосование было "технической ошибкой".

Генассамблея поддержала европейскую резолюцию к годовщине полномасштабного вторжения

В понедельник, 24 февраля, Генассамблея ООН поддержала резолюцию, инициированную Украиной и европейскими странами, по войне в Украине. 93 страны поддержали документ, 65 – воздержались, 18 проголосовали против. Вместе с этим в ООН поддержали резолюцию США с европейскими поправками. Ее поддержали 89 стран, 70 – воздержались, а 8 – были против.