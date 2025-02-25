Сообщает 24 Канал со ссылкой на Марко Рубио в интервью для Breitbart News.

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Почему США не поддержали резолюцию ООН

Накануне Генассамблея ООН поддержала резолюцию, которую инициировала Украина и страны Европы. Однако были 18 стран, которые проголосовали против, среди них – США и Россия.

Что касается более широкой резолюции, мы считаем, что ООН должна вернуться к своей уставной миссии, которая заключается в предотвращении и прекращении войны и конфликта,

– объяснил Рубио решение США.

Он также добавил, что организация не должна усложнять процесс прекращения конфликтов. Рубио отметил, что США не считают благоприятным иметь что-то в ООН, "что является антагонистическим к любой стороне".

Кроме того, госсекретарь США заявил, что его страна предложила Совету Безопасности собственный вариант документа, который, по мнению Рубио, "является очень честной формулировкой и преимущественно говорит, что война – это ужасная вещь. Он также отметил тот факт, что США пошли на такой шаг, а Россия не наложила вето.

Решение своей страны голосовать против общей резолюции также прокомментировал президент США Дональд Трамп.

"Я бы не хотел объяснять это сейчас, но это как бы само собой разумеющееся", – так на вопрос о том, почему США проголосовали против, Трамп ответил журналистам во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Напомним, что 24 февраля Генассамблея ООН поддержала резолюцию, инициированную Украиной и европейскими странами, которая призывает признать Россию агрессором и требует вывода войск с оккупированных территорий. За документ проголосовали 93 страны, 65 воздержались, 18 проголосовали против.