Сообщает 24 Канал со ссылкой на Госдеп США.

Смотрите также На первом этапе переговоров США обсуждали готовность России к миру: речь ли о сроках.

Что хотели узнать США во время переговоров с Россией

Рубио рассказал, что во время встречи представителей США и России в Эр-Рияде, американцы хотели узнать, хотят ли в Кремле остановить войну, выступают за максималистские требования, "которые, как они знают, не могут быть выполнены, тогда будет понятно, что они несерьезно относятся к этому".

Но мы должны это проверить, да? Это единственный способ узнать, возможно ли это, или нет. И мы были очень четки с россиянами. Не было переговоров. Мы не садились над картой и не начинали рисовать линии.,

– объяснил госсекретарь.

Он добавил, что представители США дали четко понять россиянам, что если они хотят "рисовать линии", Штаты не могут ничего с ними совместно делать, в частности, сотрудничать экономически и "взаимодействовать в куче других вещей".

В то же время Рубио убежден, что россияне хотят сотрудничать с США, однако этого не произойдет, пока не закончится война в Украине.

"И это было нашим мнением: если вы хотите иметь более тесное сотрудничество с Соединенными Штатами по многим другим вопросам по всему миру, как геополитических, так и экономических, эта война должна закончиться. Поэтому нам нужно проверить, насколько серьезно они относятся к этому", – отметил Рубио.

К слову, президент США Дональд Трамп заявил, что может снять с России санкции. Однако для этого ей сначала нужно подписать мирное соглашение с Украиной.