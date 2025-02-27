Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Кирилла Буданова для Укринформу.

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Как изменилось окружение Путина

Буданов подчеркнул, что на самом деле в окружении Путина "ничего не изменилось".

Единственное – роль Шойгу (секретаря Совета безопасности России – 24 Канал) сильно упала. Это единственное, при том, что роль Патрушева (помощника президента России – 24 Канал) не сильно изменилась. Это такой интересный момент,

– сказал Буданов.

Он заметил, что должность секретаря нацбезопасности и обороны – это ключевая должность в России. А вот другой вопрос, что именно Шойгу на ней ограничили.

"А вы знаете интересную вещь, что рабочий кабинет Патрушева в Кремле находится. А раньше находился по другому адресу. Я же говорю, здесь не так все просто, как кажется поначалу. Изменения назрели, они сделали то, что сделали. Но Шойгу Патрушевым не стал. Он даже наместников своих назначить не может", – рассказал глава украинской разведки.

Буданов также высказался по поводу нового министра обороны России Белоусова. Его назначили на должность в мае 2024 года.

"Нормально работает. Технократически воспринимается. То есть, человек, которая занимается бюрократическими и организационными вопросами и другим", – сказал он.

Однако, по сравнению с "пиарщиком" Шойгу, который делал много заявлений, работа Белоусова "больше в тени". При этом, она дает свой результат.

В частности, по словам Буданова, в России удалось немного уменьшить уровень хищения в армии. Белоусов также занялся развитием и поддержкой российских вооруженных сил.