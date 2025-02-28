Об этом в понедельник, 24 февраля, в интервью Укринформу заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передает 24 Канал.

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Какое состояние российской армии

Глава ГУР МО подчеркнул, что цели России в войне остаются неизменными, поскольку в Кремле от них не отказались и говорят об этом публично. Сам же Владимир Путин до сих пор говорит, что цели так называемой "сво" должны быть достигнуты.

В то же время "Киев за три дня", по его словам, превратился в третью годовщину полномасштабного вторжения. По мнению Буданова, это свидетельствует о том, что у россиян что-то "пошло не так".

Как я оцениваю их состояние сейчас? Профессиональная армия была истреблена в период где-то до 2023 года, далее Россия воюет мобилизованными. Хотя формально они все – контрактники, но подход – тот же, то есть человека забирают, максимум две недели – и он на фронте,

– заявил он.

Также Кирилл Буданов отметил, что россияне воюют численностью.

К слову, в этом же интервью он заявил, что еще в октябре 2021 года в США он представил подробную схему будущего российского вторжения в Украину. В частности, на ней были указаны направления атак и состав.